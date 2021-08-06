Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 18:20
18:18
Общество
Ведьма Полынь объяснила, почему сатанисты из Москвы убивали людей
18:15
Общество
Вышел трейлер режиссерской работы Клинта Иствуда «Мужские слезы»
18:15
Происшествия
Лагерь с заболевшими детьми в Саратове закрыли из-за «нестандартных» проб воды
18:14
Армия
Капитан 1-го ранга Горбачев оценил роль подаренных Киеву кораблей для «борьбы» с Россией
18:14
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева посетила Сыктывкар с Леонидом Руденко
18:13
Общество
Российские авиакомпании получили допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
18:07
Происшествия
Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу уроженца Чечни
18:07
Общество
В Генконсульстве РФ в Хургаде рассказали о мерах защиты россиян на курортах Египта
18:06
Происшествия
Директор строительной фирмы снова предстанет перед судом за взятку в Калининграде
18:05
Общество
Онколог оценил риск возникновения рака из-за арбузов
Все новости

Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:50
Происшествия
Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка
pxhere.com

Саратов, 6 августа. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы 48-летнего жителя города Энгельса, который убил шестилетнего ребенка и надругался над его телом.

Мужчину признали виновным в убийстве несовершеннолетнего с особой жестокостью и назначили ему пожизненное заключение в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Осенью прошлого года знакомый попросил обвиняемого присмотреть за пасынком на время своего отсутствия. Мать мальчика в это время находилась в больнице.

Под воздействием наркотиков и алкоголя мужчина пять раз ударил ребенка по голове, после чего взял нож и несколько раз ударил в шею. От полученных ранений мальчик скончался, после чего злоумышленник не менее шести раз ударил его ножом в область груди и спины.

Когда отчим вернулся домой и обнаружил на кухне окровавленный труп пасынка, он сразу же отправился в полицию. Оперативники задержали нападавшего по горячим следам. Прокуратура просила суд назначить мужчине 21 год лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка
убийство саратовская область пожизненный срок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru