Житель Саратовской области получил пожизненный срок за убийство ребенка

Саратов, 6 августа. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы 48-летнего жителя города Энгельса, который убил шестилетнего ребенка и надругался над его телом.

Мужчину признали виновным в убийстве несовершеннолетнего с особой жестокостью и назначили ему пожизненное заключение в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Осенью прошлого года знакомый попросил обвиняемого присмотреть за пасынком на время своего отсутствия. Мать мальчика в это время находилась в больнице.

Под воздействием наркотиков и алкоголя мужчина пять раз ударил ребенка по голове, после чего взял нож и несколько раз ударил в шею. От полученных ранений мальчик скончался, после чего злоумышленник не менее шести раз ударил его ножом в область груди и спины.

Когда отчим вернулся домой и обнаружил на кухне окровавленный труп пасынка, он сразу же отправился в полицию. Оперативники задержали нападавшего по горячим следам. Прокуратура просила суд назначить мужчине 21 год лишения свободы.