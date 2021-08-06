Минюст внес «Штабы Навального», ФБК и ФЗПГ в список запрещенных организаций

Москва, 6 августа. Министерство юстиции Российской Федерации включило «Штабы Навального»1, ФБК2 и ФЗПГ в перечень запрещенных организаций.

ФБК и ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и экстремистские организации, запрещенные в России. Штабы Навального являются структурным подразделением ФБК.

Руководители ФБК уже давно находятся за пределами страны, в их отношении возбуждены уголовные дела. В ходе прокурорской проверки было установлено, что сотрудники организации вели деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.