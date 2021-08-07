Онищенко пояснил заявление главы ВОЗ о «реальной опасности» COVID-19 для мира

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко выступил в непривычной для себя роли — он поддержал руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую ранее нередко критиковал за непоследовательность и опрометчивые решения.

Онищенко согласился с заявлением генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который во время брифинга заявил, что мир вступил в «период реальной опасности» из-за пандемии COVID-19, а многие достижения в борьбе с эпидемией «подвергаются эрозии».

«Эту опасность глава ВОЗ объясняет глубоко и доказательно, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Это и рост числа заболеваний на фоне отказа от социальной дистанции; это и отказ от локдаунов; это и ошибки в организации вакцинации. Все это реальные проблемы! И мы тут, к сожалению, не исключение: непоследовательность в мерах противодействия COVID-19 наблюдается и в нашей стране».

Кроме того, по мнению Геннадия Онищенко, очень важной проблемой, на которую указал глава ВОЗ, является глобальное неравенство, которое затрудняет бедным странам доступ к вакцинам от COVID-19.

«В связи с этим не могу не напомнить, что, именно благодаря усилиям СССР, в конце 1950-х годов была поставлена и выполнена задача ликвидировать оспу не в какой-то одной стране (у нас в это время оспы благодаря вакцинации уже не было) — а во всем мире. Мы тогда пообещали для этой цели выделить до четырех миллиардов доз противооспенной вакцины, и, во многом благодаря этому, оспа была ликвидирована. Этот глобальный подход, у истоков которого была наша страна, следует применить и для программы вакцинации от COVID-19. Доступность вакцин от опасных инфекций не должна быть привилегией только богатых и развитых стран!»

ФБА «Экономика сегодня» /

Недоволен Онищенко и непоследовательностью противоэпидемических мер, принимаемых в нашей стране. В качестве примера такой непоследовательности парламентарий приводит историю с введением, а затем довольно скорой отменой хорошей инициативы с QR-кодами в Москве.

«А тут еще и бизнес постоянно троллит правительство, дескать, ограничительные меры не дают работать! А ведь в таких делах важна последовательность, иначе, как говорится, «коготок увяз — всей птичке пропасть». А у нас противоковидные мероприятия носят лоскутный характер, все это больше похоже на кампанейщину. Не видно системности. Но главное — вакцинация, которая у нас по-прежнему прихрамывает. И самое опасное, что скоро настанет осень — время всплеска респираторных заболеваний, а также гриппа. От гриппа пора начинать вакцинироваться уже сейчас. А между прививками от гриппа и от COVID-19 должна быть пауза. Как бы тут не началась неразбериха! Это меня сильно беспокоит, и тут я полностью согласен с главой ВОЗ», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В качестве примера последовательности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции парламентарий привел Китай, но посетовал, что в России нет возможности повторить китайский опыт из-за другой культуры и особенностей нашего менталитета.

Ранее замглавы Минздрава РФ заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к COVID-19 в 80–90% — это вопрос нескольких месяцев.