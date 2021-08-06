В Киеве посоветовали противникам языкового закона покинуть Украину

Киев, 6 августа. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил с критикой недовольных тотальной украинизацией в стране.

Креминь посоветовал противникам языкового закона покинуть государство. По мнению омбудсмена, «угроза» мове равносильна нарушению национальной безопасности страны. Уполномоченный сделал соответствующее заявление в Facebook.

«Поэтому кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство — сформулируйте это все перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно», — написал Креминь.

Ранее известный детский доктор и телеведущий Евгений Комаровский был вынужден отказаться от врачебной практики на Украине из-за языкового закона. Медик также раскритиковал должность мовного омбудсмена. По мнению специалиста, «в век толерантности» существование подобных постов унижает государство.