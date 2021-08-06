В Минздраве России рассказали о ситуации с запасом вакцин от COVID-19 в регионах

Москва, 6 августа. Необходимый запас вакцины против коронавирусной инфекции есть во всех регионах России, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

По словам представителя ведомства, ни в одном из субъектов страны не зафиксирован дефицит препаратов от COVID-19. При этом темпы вакцинации в каждом регионе разные, пишет РИА Новости.

«Во всех регионах есть запас», — подчеркнул Фисенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября. По ее словам, число вакцинированных и переболевших коронавирусом в стране растет.