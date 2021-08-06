Россиянин Сидаков завоевал 17-е золото Олимпиады. События дня

Киев призвал недовольных законом о языке покинуть Украину

Всем жителям Украины, недовольным законом о государственном языке, предложили покинуть Незалежную. С такой инициативой выступил Уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Креминь. По его словам, угроза мове равносильна подрыву нацбезопасности государства и существованию украинской нации.

«Кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство — сформулируйте это все перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно», — заявил Креминь на своей странице в Facebook.

В июле скандальный русофобский закон 2019 года был признан на Украине конституционным. Документ наделяет мову статусом «единственного государственного языка в стране» и предусматривает его исключительное использование в большинстве сфер повседневной жизни.