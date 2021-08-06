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Россиянин Сидаков завоевал 17-е золото Олимпиады. События дня
ФАН-ТВ
Россиянин Сидаков завоевал 17-е золото Олимпиады. События дня
Global Look Press  /  Naoki Morita/AFLO

 

Киев призвал недовольных законом о языке покинуть Украину

Всем жителям Украины, недовольным законом о государственном языке, предложили покинуть Незалежную. С такой инициативой выступил Уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Креминь. По его словам, угроза мове равносильна подрыву нацбезопасности государства и существованию украинской нации.
«Кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство — сформулируйте это все перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно», — заявил Креминь на своей странице в Facebook.
В июле скандальный русофобский закон 2019 года был признан на Украине конституционным. Документ наделяет мову статусом «единственного государственного языка в стране» и предусматривает его исключительное использование в большинстве сфер повседневной жизни.

Сотрудники изолятора задержаны после побега арестантов в Истре

Россиянин Сидаков завоевал 17-е золото Олимпиады. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

Два уголовных дела возбуждено после дерзкого побега пяти подсудимых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По информации Следственного комитета России, свою операцию арестанты провернули в ночь на пятницу. Среди беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в громком убийстве бизнесмена. Ему составило компанию криминальное трио, участникам которого инкриминируют больше 20 эпизодов: разбойные нападения, кражи и хищение оружия. Еще один соучастник был осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Предположительно, преступники сорвали замки, используя гаечный ключ. Во время побега никто не пострадал. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы. Также задержаны двое сотрудников изолятора.

Борец Сидаков завоевал золотую медаль Олимпиады

Россиянин Сидаков завоевал 17-е золото Олимпиады. События дня
Global Look Press  / Naoki Morita/AFLO

Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке двукратный чемпион мира одолел своего друга - представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 и не смог скрыть слез радости. С победой Заурбека уже поздравил Президент России Владимир Путин.
«Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Теперь в активе российской сборной уже 62 награды, из которых 17 — высшей пробы. После очередного триумфа в Токио наша страна улучшила командный результат, приблизившись к тройке лидеров в медальной таблице.

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