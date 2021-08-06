Журова: Вмешательство МОК в дела сборной Белоруссии на Играх-2020 неприятно удивило

Скандал с лишением аккредитации тренеров сборной Белоруссии на Играх-2020 в Токио лишний раз доказал, что мировой спорт слишком политизирован и давление Запада на оппонентов давно перешло в олимпийскую сферу. Об этом в интервью ФАН заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно, что МОК лишил аккредитации тренеров белорусской сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича за «причастность к попытке отправки из Токио Кристины Тимановской». По требованию администрации они уже покинули Олимпийскую деревню.

Депутат Госдумы Светлана Журова удивлена скандалом, раздутым вокруг Тимановской, и лишением аккредитации двух тренеров сборной Белоруссии.

«Удивительно, что МОК вмешивается во внутренние отношения сборной страны и обсуждает административные решения, принятые в команде. Мне известны случаи, когда на международных соревнованиях происходили конфликты между тренером и спортсменом и последний отказывался выступать. Но это никогда не выносилось на публику», — заметила политик в интервью ФАН.

В истории Олимпийских игр имеются прецеденты, когда по решению тренера или спортивного комитета спортсмена снимали с соревнований и отправляли домой, напомнила Журова. Подобное происходило в командах различных стран и никаких международных скандалов за собой не влекло.

«Я сама была свидетелем случая, когда человек остался за границей. Давления на спортсмена не было, он принял решение, что так ему будет лучше. Я не уверена, что Тимановская подверглась «репрессиям» со стороны Шумака и Юрия Моисевича. Вполне естественно, что перебежчика просят одуматься и не совершать опрометчивого поступка», — добавила чемпионка.

Global Look Press / Panoramic / Keystone Press Agency

Журова заметила, что поведение Тимановской выглядит необдуманным. По мнению заслуженного мастера спорта России, без эмоций все можно было решить иначе.

«Странно, что Кристина записывала разговоры со своей спортивной администрацией. Это порождает дополнительные вопросы. Может быть, она приняла решение перебраться в другую страну задолго до того момента? Ей в этом кто-то помог, и она просто искала повод? Вполне можно допустить, что заинтересованные лица «заказали» ей конфликт, пообещав поддержку», — допустила парламентарий.

Она уточнила, что в свое время в связи с форс-мажорными обстоятельствами члены сборной России выходили не на свою дистанцию и при этом брали награды.

«Скажем, Ирина Привалова бегала на 100 и 200 метров, а стала Олимпийской чемпионкой на дистанции 400 метров. Так бывает. Лично я на месте Тимановской восприняла бы подобное распоряжение по принципу «так надо», и вышла на старт. Ради команды и страны можно поступиться личным. Но она не смогла», — сообщила депутат.

При этом Журова согласилась с мыслью, что международный спорт вопреки декларированным принципам стал политизированным.

«Возможно, если бы белорусских тренеров оставили на Играх, было бы еще хуже: белорусских спортсменов «клевали» бы постоянно. Ясно одно: скандал раздули намеренно. В одних случаях олимпийская администрация ведет себя удивительно лояльно, в других — нет. У бразильской волейболистки анализ показал допинг, и этот факт замяли. А ведь если бы положительный тест был хотя бы у одного русского спортсмена, боюсь, домой отправили бы всю сборную. И все мировые СМИ кричали бы о том, что Россия совершила преступление», — отметила представитель Госдумы.

Невские Новости / Дарья Зуева

Заслуженный тренер РФ признала, что на российских спортсменов оказывается давление, которое является частью давления Запада на Россию.

«Коллективные наказания законодательно запрещены, и в цивилизованных странах один из постулатов правосудия — презумпция невиновности. Но со стороны международных организаций эти правила на Россию почему-то не распространяются. Нечто подобное прослеживается и по отношению к белорусам», — подчеркнула Светлана Журова.

Резюмируя, собеседница ФАН выразила сожаление, что принципы, сформулированные инициатором возрождения Олимпийских игр бароном Де Кубертеном, в том числе правило «спорт вне политики», забыты мировым сообществом.

Ранее ФАН рассказал, что после наших побед в Токио Россию, возможно, попытаются не пустить на Игры-2022 в Пекин, которые состоятся через полгода.