Бойцы ВСУ за неделю 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, 6 августа. Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим перемирия в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

При этом по состоянию на 30 июля недельный показатель составил 34 нарушения со стороны бойцов ВСУ. Силы Киева открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали 11 населенных пунктов.

Вооруженный конфликт на юге Украины продолжается с 2014 года. Ситуация обострилась весной 2021 года, когда бойцы ВСУ начали систематически обстреливать ЛНР и ДНР, а также стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. Например, 4 августа украинская сторона обстреляли Горловку, что привело к повреждению четырех жилых домов.