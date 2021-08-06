В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%

Москва, 6 августа. Сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции среди населения России назвали в Министерстве здравоохранения РФ.

Достижение коллективного иммунитета до 80–90% в России может потребовать несколько месяцев. Об этом заявил первый заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Он добавил, что формирование иммунитета к коронавирусу зависит от самих жителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета против инфекции до сентября. В настоящее время количества людей с антителами к коронавирусу недостаточно, чтобы предотвратить распространение патогена.