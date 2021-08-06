Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика

Москва, 6 августа. Молодого жителя российской столицы подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего подростка.

В полицию с заявлением о совершении насильственных действий сексуального характера обратилась двоюродная тетя 13-летнего мальчика. Она рассказала, что молодой человек 1998 года рождения насиловал ее родственника на протяжении полугода. Подозреваемым является генеральный директор фирмы, торгующей топливом. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о похожем инциденте, который произошел в Свердловской области. Там несовершеннолетний подросток изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым они вместе посещают хоккейную секцию.