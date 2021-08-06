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Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
Федеральное агентство новостей

Лондон, 6 августа. Новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-500 обеспечат Москве превосходство над США противовоздушной обороне, пишет британский аналитик Мортон Шиллингфорд.

По словам эксперта, заявленные характеристики С-500 делают его по-настоящему уникальным комплексом противовоздушной и противоракетной обороны. При этом главное превосходство Москвы в том, что подобное вооружение ни США, ни любая другая страна не имеют даже в перспективе.

Аналитик отмечает, что главным достоинством «Прометея» является возможность уничтожать цели на любых «атмосферных» высотах. Это означает, что Россия может сбивать не только самолеты, вертолеты и ракеты, но и космические спутники. В таком смысле о С-500 можно говорить как о противоспутниковом оружии.

Шиллингфорд отмечает, что РФ провернула хитрый трюк, заложив в ЗРК возможность уничтожать цели на высотах до 200 км. В условиях современных войн спутники играют чрезвычайно важную роль, и способность Москвы устранять их приводит американских военных в ужас.

Ранее сообщалось, что испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» закончатся в 2022 году. Первыми новый комплекс получат Ракетные войска стратегического назначения РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уже завершено преобразование российской армии, которая стала «современной, мобильной, компактной и боеспособной», передает «Царьград».

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россия британия с-500
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