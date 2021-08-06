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США предложили Бразилии партнерство с НАТО
Латинская Америка
США предложили Бразилии партнерство с НАТО
Global Look Press  /  Henry Milleo / dpa

Бразилиа, 6 августа. Бразилия может получить статус глобального партнера НАТО. Об этом со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны страны сообщает издание Fohla De S.Paulo.

Согласно информации, которую обнародовали журналисты, соответствующее предложение прозвучало в ходе встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой оборонного ведомства Бразилии Уолтером Соузой Брага Нету, которая прошла в Бразильской столице 5 августа.

Источники издания сообщают, что одним из условий сотрудничества должен стать отказ правительства страны от планов закупки телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei для построения мобильных сетей стандарта 5G.

США против Huawei

Это не первая попытка администрации США воспрепятствовать продвижению китайской Huawei на рынке Бразилии. В прошлом году бывший посол США в Бразилии Тодд Чепмен заявил, что правительство США могло бы выделить один миллиард долларов на создание в латиноамериканской стране мобильной сети пятого поколения, однако для этого в тендере на закупку соответствующего оборудования должны участвовать поставщики, к которым у американцев нет претензий. В то время, как Huawei США обвиняют в промышленном шпионаже, хищении технологий и незаконном сборе персональных данных пользователей, что, согласно заявлению американского чиновника, угрожает национальной безопасности США.

США предложили Бразилии партнерство с НАТО
flickr.com  / @Open Grid Scheduler / Grid Engine Follow

Также вопрос сотрудничества с Huawei стал предметом беседы, которую в ходе июльского визита в Бразилию провел с президентом Жаиром Болсонару глава ЦРУ Уильям Бернс.

Несмотря на то, что статус глобального партнера НАТО дает Бразилии определенные возможности, в частности в виде льготных закупок вооружений, военные без энтузиазма относятся к предложению Салливана. В военном ведомстве отмечают, что не имеют претензий к работе оборудования китайского телекоммуникационного гиганта. В то же время глава Кабинета институционной безопасности администрации президента Бразилии Аугусту Элену высказывается в пользу предложения США.

Слово за Болсонару

Президент Болсонару, комментируя вопрос о выборе поставщика для сетей нового поколения, сказал, что этот вопрос будет решаться «с учетом требований национального суверенитета, информационной безопасности и внешнеполитического фактора».

Необходимо отметить, что Болсонару оказался в сложном положении: у бразильского президента, который сам себя называл «тропическим Трампом» сложились прохладные отношения с администрацией Байдена, однако шаткое положение внутри страны вследствие стремительно падающих рейтингов поддержки, могут вынудить искать бразильского президента гарантий внешней легитимации в преддверии президентских выборов, которые пройдут уже в следующем году.

Рейтинг неодобрения Жаира Болсонару побил очередной рекорд
Global Look Press  / Roberto Casimiro / Keystone Press Agency

В то же время Бразилия наряду с КНР является членом БРИКС, и отказ от закупок китайского оборудования может осложнить отношения Бразилии со своим основным торговым партнером, которым является Пекин.

В свою очередь Вашингтон может сделать Болсонару предложение, от которого невозможно отказаться, в попытке усилить свое политическое влияние в Бразилии до того, как на смену Болсонару придет следующий президент.

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