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Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:49
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
facebook.com  /  Федерация гандбола России / Handball Federation of Russia

Токио, 6 августа. Российские гандболистки в полуфинале летних Олимпийских игр в Токио обыграли соперниц из Норвегии со счетом 27:26 и вышли в финал турнира.

Сборная России полностью контролировала первую половину матча. Подопечные Алексея Алексеева ушли на большой перерыв, ведя в счете 15:11. Во втором отрезке встречи Норвегия включилась и практически смогла догнать россиянок, одержав победу со счетом 15:13, однако этого все равно не хватило для выхода в финал турнира по гандболу на 32-х летних Олимпийских играх в Японии.

В другом полуфинале победу одержала сборная Франции, обыграв шведок со счетом 29:27. Россиянки и француженки уже встречались на Олимпиаде в Токио в рамках группового этапа. Тогда сильнее оказались спортсменки, выступающие под флагом Олимпийского комитета России.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «жухалами» дисквалифицировавших ходока Мизинова судей. Россиянин получил три предупреждения, после чего судьи вынесли четвертое и последнее замечание. Мизинов завершил свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио за семь километров до финиша.

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