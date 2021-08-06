Более 30 инновационных проектов были представлены на конференции в технополисе «ЭРА»

Анапа, 6 августа. Технополис «ЭРА» третий раз стал площадкой для проведения конференции об инновационных, рационализаторских и научно-технических проектах.

На мероприятии были представлены новые робототехнические комплексы Главного научно-исследовательского межвидового центра перспективного вооружения Минобороны РФ. Участники научно-технической конференции провели обсуждение развития компьютерного моделирования, а также будущее суперкомпьютерных и грид-технологий в системах военного и двойного назначения. Всего на мероприятии было представлено более 30 инновационных проектов.

На одной из площадок технополиса прошла первая конференция по перспективам развития современной науки в направлении «Малых космических аппаратов». Во время выступлений участники рассказали об основных направлениях применения космических систем в интересах ВС России.

Ранее сообщалось, что Совет инновационного российского технополиса «ЭРА» рассмотрел заявки от научных организаций и предприятий оборонной промышленности, которые претендовали на статус резидента.