ООН призвала к срочным действиям после 80% роста сексуального насилия в Сомали

Нью-Йорк, 6 августа. Специальные представители ООН охарактеризовали как ужасающий 80%-й рост сексуального насилия в Сомали, задокументированный в двух недавних докладах генерального секретаря международной организации.

Согласно докладам генсека ООН, подтверждено, что в 2020 году 400 граждан, в первую очередь, девочки, стали жертвами изнасилований и других форм сексуального принуждения. Это почти на 80% больше, чем в 2019-м.

Примечательно, что преступники часто используют уязвимость перемещенных несовершеннолетних, особенно когда девочки покидают лагеря для выполнения домашних обязанностей. В докладах сексуальное насилие увязали с отсутствием безопасности в Сомали.

Напряженность в восточноафриканском государстве усилилась на фоне проведения выборов, межобщинных столкновений, связанных с земельными спорами, и всплеском нападений террористической организации «Аш-Шабаб», которая активизировалась во время пандемии коронавируса.

Случаи сексуального насилия, приписываемого боевикам, удвоились. Например, группировка использует принудительные браки, чтобы доминировать в районах, находящихся под фактическим контролем террористов. Нарушения, совершенные кланами, также почти утроились за последний год в связи с распространением легких вооружений.

Чаще всего виновных не находят, что усиливает безнаказанность. Специальных представителей ООН беспокоит, что более 15% всех подтвержденных случаев сексуального насилия в отношении женщин и детей приписали правительственным силам безопасности.

Международная организация настоятельно призвала власти Сомали принять конкретные меры по предотвращению принуждений. Стране необходимо оперативно разработать новый национальный план действий по прекращению сексуального насилия в условиях конфликта.

Сомалийскому руководству предложили укрепить законы в целях более эффективной защиты прав женщин и детей. Таким образом, власти пошлют сильный и четкий сигнал надежды выжившим после нападений.

