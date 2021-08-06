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Пиар-менеджер МакSим рассказала, когда певица сможет попробовать любимое лакомство

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:39
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер МакSим рассказала, когда певица сможет попробовать любимое лакомство
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 6 августа. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала ФАН о том, когда артистка сможет попробовать любимое лакомство.

Ранее сообщалось, что МакSим очень хочет мороженого. Но пока ей его нельзя — она ест специальную больничную еду. На вопрос о том, когда Марине Максимовой привезут мороженого, Яна Богушевская сказала, что это произойдет, «как только разрешат врачи». Она также добавила, что пока не общалась с МакSим.

«Она общается с родителями и детьми, это важнее», — отметила представитель певицы в комментарии ФАН.

Общение происходит по видеосвязи. По последней информации МакSим может дышать по-прежнему только при помощи кислородной маски. Прогнозов по выписке врачи пока не дают.

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