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Астролог назвал самые умные знаки зодиака

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:33
Общество
Астролог назвал самые умные знаки зодиака
pexels.com  /  RODNAE Productions

Вашингтон, 6 августа. Писательница и астролог из США Бренна Лилли перечислила самые умные знаки зодиака. Их представители больше всех любят получать новые знания.

По словам Лилли, Водолеи — любители блеснуть умом в компании. Люди под этим знаком относятся к стихии воздуха, однако они достаточно постоянные. Им удается сочетать в себе упрямство и интеллект. На первый взгляд, представители Водолеев могут показаться суровыми и расчетливыми, но это не так, передает StyleCaster. Они обладают развитой интуицией.

Также среди знаков, которые любят учиться, отмечают Козерогов. Стихия этого знака — земля. Им нравится брать на себя ответственность за происходящие ситуации, при этом грамотно обосновывая свои решения. Многие обращаются к ним за советом и поддержкой, так как Козероги обычно мудрее своих лет.

Специалист считает, что Девы придирчивы и внимательны к деталям. Однако часто представители этого знака имеют репутацию невротиков.

«Вы одарены сверхъестественной остротой ума: практически все знаете о своем окружении, поведении людей», — объясняет астролог.

Лилли утверждает, что Девы обладают отличной памятью и имеют высокие способности организаторов. Но для развития этих качеств им стоит избегать стрессов.

Астрологи ранее назвали знаки зодиака, чья жизнь изменится в августе. Им должно крупно повезти в личных отношениях.

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