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Кроссовер Lexus GX 460 появится в серии Black Line Special Edition

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:30
Экономика
Кроссовер Lexus GX 460 появится в серии Black Line Special Edition
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 6 августа. Премьера GX от Lexus второй генерации состоялась в 2009 году. С тех пор внешность автомобиля неоднократно менялась. Подразделение компании из США сообщило о подготовке обновления.

Внедорожник получит консоль с выступающим сенсорным дисплеем, диагональ которого вырастет с 8 дюймов до 10,3 дюйма. Мультимедийный комплекс будет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. Также автовладельцы получат удаленное управление Lexus Enform Remote с запуском мотора. По салону размещено шесть портов USB.

Под капотом у модели располагается 4,6-литровый атмосферный V8 мощностью 305 лошадиных сил и 446 Нм крутящего момента. Экстерьер Lexus GX Black Line украсят фонари Garnet Red с красными рассеивателями вместо серебристо-прозрачных, а также рейлинги на крыше, и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова.

Опционально покупателям предложат адаптивную подвеску с электронным управлением, пакет Off-Road и системы Multi-Terrain Monitor, Panoramic View и другие.

Автодилеры на российском рынке начали прием заявок на Lexus NX второго поколения с мотором на 2,4 литра мощностью 279 лошадиных сил.

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lexus GX 460 Black Line Edition
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