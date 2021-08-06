Кроссовер Lexus GX 460 появится в серии Black Line Special Edition

Москва, 6 августа. Премьера GX от Lexus второй генерации состоялась в 2009 году. С тех пор внешность автомобиля неоднократно менялась. Подразделение компании из США сообщило о подготовке обновления.

Внедорожник получит консоль с выступающим сенсорным дисплеем, диагональ которого вырастет с 8 дюймов до 10,3 дюйма. Мультимедийный комплекс будет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. Также автовладельцы получат удаленное управление Lexus Enform Remote с запуском мотора. По салону размещено шесть портов USB.

Под капотом у модели располагается 4,6-литровый атмосферный V8 мощностью 305 лошадиных сил и 446 Нм крутящего момента. Экстерьер Lexus GX Black Line украсят фонари Garnet Red с красными рассеивателями вместо серебристо-прозрачных, а также рейлинги на крыше, и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова.

Опционально покупателям предложат адаптивную подвеску с электронным управлением, пакет Off-Road и системы Multi-Terrain Monitor, Panoramic View и другие.

Автодилеры на российском рынке начали прием заявок на Lexus NX второго поколения с мотором на 2,4 литра мощностью 279 лошадиных сил.