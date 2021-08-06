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«Террор по-американски»: тюремная культура США
ФАН-ТВ
«Террор по-американски»: тюремная культура США

Россиянка Мира Тэрада рассказала о тюремной культуре США, о человечном и бесчеловечном отношении. Девушка была вынуждена 888 дней провести под стражей в чужой стране из-за осуждения по ложному обвинению.

Наша соотечественница Мира Тэрада продолжает говорить об ужасах заключения в США, она как никто другой знает, что такое жернова американской тюремной системы.

Девушка уверена, что американская пенитенциарная система — это позор цивилизованного общества.

В новом выпуске спецпроекта «Террор по-американски» Мира расскажет о тюремной культуре: о человеческих отношениях, сострадании, жадности, жестокости.

 

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