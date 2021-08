Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов

Кингстаун, 6 августа. Премьер-министру Сент-Винсента и Гренадины разбили голову на митинге противников обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили власти страны.

74-летний Ральф Гонсалвес проходил мимо группы из примерно 200 протестующих по пути в здание парламента, когда кто-то из участников бросил в него твердый предмет, который травмировал голову политика.

By Caribbean News Global contributor



KINGSTOWN, St Vincent – Prime minister of Saint Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves, on Thursday, August 5, at approximately 5:15 pm, was physically assaulted and wounded by opposition demonstrators whilehttps://t.co/m3wvqrWApl pic.twitter.com/XGivfVVBGI — CaribbeanNewsGlobal (@GlobalCaribbean) August 6, 2021

На фотографии, распространенной в социальных сетях, видно, как белая рубашка Гонсалвеса пропитана кровью. Судя по снимку, премьер-министр в сознании, однако он потерял много крови и его отвезли в больницу.

Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves, was injured today during a protest in Kingstown. The demonstration was reportedly against a proposed change in the Health Act, which would make coronavirus vaccination mandatory for certain classes of workers. ???????? pic.twitter.com/nig9RFqc05 — ???????????????????? ???????????????????????????????????????? (@terryfinisterre) August 5, 2021

Согласно последним новостям, Гонсалвес находится в стабильном состоянии и уже восстанавливается после травмы. На заседании парламента министр финансов Камилло Гонсалвес сообщил, что врачи порекомендовали отправить премьер-министра самолетом на Барбадос, чтобы сделать МРТ.

Полиция Сент-Винсента и Гренадин арестовала женщину по делу о покушении на премьер-министра страны. По словам сенатора Джулиана Фрэнсиса, вскоре могут последовать и другие задержания.

Представители правительства заявили, что не выступают против мирных демонстраций, однако они считают недопустимым применение насилия в политических целях.

Как говорят очевидцы, во время протестов против медицинской реформы люди также бросали бутылки с водой и камни в комиссара полиции. Правоохранительные органы были вынуждены оградить его от толпы протестующих, чтобы предотвратить эскалацию насилия.

Scene where Ralph Gonsalves was struck by a stone today and got his head burst on his way back to parliament.

There’s a very charged crowd in Kingstown at this time. pic.twitter.com/0e1QW7gFdV — Lavern King ???????? (@Lavern_King) August 5, 2021

Манифестация произошла по причине недовольства населения поправкой в закон о здравоохранении, которая обсуждается в парламенте. Реформа предполагает в том числе обязательную прививку госслужащих от коронавируса. Многие также жалуются на то, что требование правительства о предоставлении статуса вакцинации может распространиться и на другие личные медицинские данные.

The amendments to the bill is believed To not be specific to covid vaccination and people are wondering what next in terms of their free will that will be taken away.

See below screenshot of the reasoning of some people in Vincy pic.twitter.com/ZhqIC8bjUt — Lavern King ???????? (@Lavern_King) August 5, 2021

Согласно официальной информации, с начала пандемии на островах зарегистрированы 2298 случаев заражения и 12 смертей. Привито на данный момент чуть меньше 9% населения.