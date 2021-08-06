Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:49
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
19:41
Общество
Общественники объяснили, почему под культурные проекты выделяются отдельные гранты
19:41
Наука
Археологи обнаружили уникальный алтарь для жертвоприношений близ Актюбинска
19:40
Общество
Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
19:38
Общество
Три четверти россиян довольны местом своего рождения
19:37
Общество
Дизайнер дал советы по выбору школьной формы в соответствии с модными трендами
19:37
Политика
Нилов и Журавлев развеяли сомнения Запада в легитимности думских выборов в России
19:33
Общество
Американца поразило, как русские бабушки проводят время с внуками
Все новости

Франц Клинцевич оценил семинары в США о «неполноценности» белых
Общество
Франц Клинцевич оценил семинары в США о «неполноценности» белых
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Психоэмоциональные и идеологические перекосы в американском обществе могут привести в дальнейшем к развалу США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник отреагировал на новость, что в одном из американских университетов прошли семинары по борьбе с расизмом, где преподавателей учреждения призвали «заставить себя признать неполноценность белых».

«Это разрушит Соединенные Штаты. Не в обиду будет сказано, но, учитывая достаточно невысокий образовательный уровень чернокожего населения, такие психоэмоциональные, идеологические перекосы могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям. Об этом говорили полицейские и очень многие другие люди», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также отметил, что в данной ситуации американцы стали жертвами собственной стратегии.

«Миграционное оружие в отношении Европы уже запущено Соединенными Штатами. Терзать начинают уже и постсоветское пространство — Литву. Американцы в последнее время уже не скрывают, что играют в долгую [игру]. Этот семинар — начало конца Соединенных Штатов Америки», — пояснил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич оценил семинары в США о «неполноценности» белых
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он привел конкретный пример того, как действия США способствуют дестабилизации обстановки в мире.

«Американцы пробыли в Афганистане 20 лет. Выстроили все, что хотели. Провели все испытания. Там, где нужно, сдержали терроризм, там, где нужно, вырастили, подготовили. Потом резко вышли. Теперь это зерно нестабильности посеяно в Средней Азии. В последствии все должно перекинуться на Россию. Зачем они закладывают разрушительные процессы в будущем в самих Соединенных Штатах — для меня пока загадка», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политолог Александр Шпунт в беседе с ФАН объяснил, почему все больше американцев перестает доверять президенту Америки Джо Байдену. По словам эксперта, причиной этого стала неспособность властей остановить бушующую в стране пандемию коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Франц Клинцевич оценил семинары в США о «неполноценности» белых
сша клинцевич blm
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru