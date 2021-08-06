Франц Клинцевич оценил семинары в США о «неполноценности» белых

Психоэмоциональные и идеологические перекосы в американском обществе могут привести в дальнейшем к развалу США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник отреагировал на новость, что в одном из американских университетов прошли семинары по борьбе с расизмом, где преподавателей учреждения призвали «заставить себя признать неполноценность белых».

«Это разрушит Соединенные Штаты. Не в обиду будет сказано, но, учитывая достаточно невысокий образовательный уровень чернокожего населения, такие психоэмоциональные, идеологические перекосы могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям. Об этом говорили полицейские и очень многие другие люди», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также отметил, что в данной ситуации американцы стали жертвами собственной стратегии.

«Миграционное оружие в отношении Европы уже запущено Соединенными Штатами. Терзать начинают уже и постсоветское пространство — Литву. Американцы в последнее время уже не скрывают, что играют в долгую [игру]. Этот семинар — начало конца Соединенных Штатов Америки», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он привел конкретный пример того, как действия США способствуют дестабилизации обстановки в мире.

«Американцы пробыли в Афганистане 20 лет. Выстроили все, что хотели. Провели все испытания. Там, где нужно, сдержали терроризм, там, где нужно, вырастили, подготовили. Потом резко вышли. Теперь это зерно нестабильности посеяно в Средней Азии. В последствии все должно перекинуться на Россию. Зачем они закладывают разрушительные процессы в будущем в самих Соединенных Штатах — для меня пока загадка», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политолог Александр Шпунт в беседе с ФАН объяснил, почему все больше американцев перестает доверять президенту Америки Джо Байдену. По словам эксперта, причиной этого стала неспособность властей остановить бушующую в стране пандемию коронавируса.