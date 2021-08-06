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Минздрав Удмуртии объяснил закрытие психотуберкулезного отделения больницы в Сардане
Общество
Минздрав Удмуртии объяснил закрытие психотуберкулезного отделения больницы в Сардане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ижевск, 6 августа. Психотуберкулезное отделение №20 Республиканской клинической психиатрической больницы в Сардане решили закрыть.

Врачи в этом отделении работали с больными туберкулезом и ВИЧ при наличии психиатрических расстройств. Минздрав Удмуртии объяснил такое решение региональных властей.

Дело в том, что большинство из 43 пациентов уже вылечили и выписали. А оставшихся больных можно распределить в другие учреждения. Но главной причиной закрытия отделения в ведомстве назвали отсутствие лицензии по специальности «фтизиатрия», пишет LIFE.

Как стало известно ранее, психбольницу в Краснодаре могут отдать под ковид-госпиталь. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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больница удмуртия туберкулез
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