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ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник в России
Экономика
ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник в России
ВТБ

Москва, 6 августа. Российский банк ВТБ рассматривает возможность покупки частной сети клиник, заявил в беседе с изданием Handelsblatt глава кредитно-финансовой организации Андрей Костин.

Частные клиники сыграли важную роль в борьбе с пандемией коронавируса, однако развиваются не только благодаря этому, подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли ВТБ в ближайшем будущем стать участником фармацевтического рынка.

Кроме того, Костин подчеркнул, что правительство России не оказывало влияние на планы инвестирования ВТБ в «Биннофарм». Решения банка, по его словам, продиктованы исключительно рыночными принципами.

ВТБ, «Северсталь» и АФК «Система» понесли незначительные потери в стоимости акций на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные площадки. Аналитики ожидают консолидации рынка, ситуация может измениться после публикации трудовой статистики в США.

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Андрей Костин втб частные клиники
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