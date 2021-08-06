Сидевший в тюрьме Стас Барецкий объяснил, как заключенные в Истре сбежали из ИВС

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий не понаслышке знает о проблемах российских тюрем, поскольку и сам не раз оказывался в изоляторах. В интервью ФАН он рассказал, как оказался возможен побег «истринских беглецов», и насколько велика вероятность того, что полиция до них так и не доберется.

Ранее в Интернет выложили запись с камер видеонаблюдения, где видно, как пятеро сбежавших из изолятора временного содержания подмосковного города Истры быстро идут по улице, оглядываясь по сторонам. Подозреваемый в убийстве и похищении человека Александр Мавриди, а также четверо его сообщников по побегу, обвиняемые в кражах из частных домов молдаване Иван Цуркану, Денис Грозаву, Александр Бутнару и Николай Тетерь незамеченными покинули ИВС, выбив лоток для еды в камере и скрутив ее замок, и в настоящее время находятся на свободе. А вот сотрудники ИВС, не воспрепятствовавшие побегу, теперь оказались под следствием.

Барецкий объяснил, почему вместе с человеком, которому грозила особо тяжкая статья, бежали также и те, кто оставил бы в тюрьме совсем немного лет своей жизни.

«Причина в неправильной рассадке людей по камерам, — объяснил он. — Какого черта убийцу помещают в одно пространство с людьми, которые просто грабили тачки? Само собой разумеется, что мокрушник будет там на положении альфа-самца, которому те другие будут прислуживать! А выбить эту «кормушку» (лоток для еды. — Прим. ФАН) человеку большой физической силы не составит труда: она крепится на полугнилые щеколды, которые уже совершенно ничего не могут толком держать. Кроме того, она могла быть вообще не закрыта: так надзирателям проще следить за тем, что происходит в камерах».

Что же касается замка, то он, по мнению президента Союза профессиональных ритуальных агентов, вообще, мог быть не закрыт, а просто «накинут на ухо».

Следственный комитет РФ /

«Они настолько старые, что сотрудники просто боятся их закрывать нормально, потому что потом можно и не открыть, — заметил эксперт. — Ну и конечно, могли помочь извне, сами же сотрудники ИВС, которые якобы недоглядели беглецов, — что поделать, деньги всем нужны».

Собеседник ФАН убежден: региональные тюрьмы «прогнили насквозь», поскольку никто не вкладывает деньги в их модернизацию.

«Я когда сидел в таком ИВС на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге (за то, что врезался в машину ДПС), можно было сбежать через дырку в унитазе — настолько она была широкой! — поделился воспоминаниями Барецкий. — Если бы я не весил 170 килограмм, я бы запрыгнул в нее и вылез из люка где-нибудь на проспекте! Настолько все старое и гнилое!»

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что беглецы из ИВС Истры не будут терроризировать население.