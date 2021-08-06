Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:51
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
Все новости

В технополисе «ЭРА» рассказали о претендентах на статус резидентов организации
Технологии
В технополисе «ЭРА» рассказали о претендентах на статус резидентов организации
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Анапа, 6 августа. Совет инновационного российского технополиса «ЭРА» рассмотрел заявки от научных организаций и предприятий оборонной промышленности, претендующих на статус резидента.

По имеющейся информации, в списке потенциальных резидентов технополиса находится Ижевский электромеханический завод «Купол», представивший проект новой системы интегрированной логистической поддержки военной и специальной техники семейства «Тор».

Кроме того, был рассмотрен проект Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, касающийся повышения эффективности обнаружения низколетящих крылатых ракет, БПЛА и других средств воздушно-космического нападения.

Отмечается также, что компания «Цифровая кухня» представила на рассмотрение проект по созданию программного комплекса «Наблюдатель-М», который может заинтересовать не только ВС России, но и предприятия гражданской сферы.

Ранее сообщалось, что технополис «ЭРА» представил более 20 перспективных разработок в области искусственного интеллекта и медицины. Презентация состоялась в рамках «Российской недели высоких технологий-2021», проходившей в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / В технополисе «ЭРА» рассказали о претендентах на статус резидентов организации
минобороны рф опк технополис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru