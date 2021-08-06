В технополисе «ЭРА» рассказали о претендентах на статус резидентов организации

Анапа, 6 августа. Совет инновационного российского технополиса «ЭРА» рассмотрел заявки от научных организаций и предприятий оборонной промышленности, претендующих на статус резидента.

По имеющейся информации, в списке потенциальных резидентов технополиса находится Ижевский электромеханический завод «Купол», представивший проект новой системы интегрированной логистической поддержки военной и специальной техники семейства «Тор».

Кроме того, был рассмотрен проект Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, касающийся повышения эффективности обнаружения низколетящих крылатых ракет, БПЛА и других средств воздушно-космического нападения.

Отмечается также, что компания «Цифровая кухня» представила на рассмотрение проект по созданию программного комплекса «Наблюдатель-М», который может заинтересовать не только ВС России, но и предприятия гражданской сферы.

Ранее сообщалось, что технополис «ЭРА» представил более 20 перспективных разработок в области искусственного интеллекта и медицины. Презентация состоялась в рамках «Российской недели высоких технологий-2021», проходившей в Москве.