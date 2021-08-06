Уколовшего наркотиками школьницу в Москве арестовали до 4 октября

Москва, 6 августа. Решением суда житель российской столицы Роман Ильясов, задержанный за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотических средств, был арестован до 4 октября.

Как сообщили в Кузьминском районном суде Москвы, молодой человек является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств».

Все произошло 2 августа на улице Головачева в Москве. По словам 15-летней школьницы, молодой человек сделал ей инъекцию неизвестного вещества. Однако затем источник рассказал, что на теле девочки не нашли следов от укола. Позже выяснилось, что инцидент действительно имел место быть и попал на камеры наблюдения. Парня задержали, он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело.