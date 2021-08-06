Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:51
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
Все новости

Уколовшего наркотиками школьницу в Москве арестовали до 4 октября

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:24
Происшествия
Уколовшего наркотиками школьницу в Москве арестовали до 4 октября
pixabay.com

Москва, 6 августа. Решением суда житель российской столицы Роман Ильясов, задержанный за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотических средств, был арестован до 4 октября.

Как сообщили в Кузьминском районном суде Москвы, молодой человек является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств».

Все произошло 2 августа на улице Головачева в Москве. По словам 15-летней школьницы, молодой человек сделал ей инъекцию неизвестного вещества. Однако затем источник рассказал, что на теле девочки не нашли следов от укола. Позже выяснилось, что инцидент действительно имел место быть и попал на камеры наблюдения. Парня задержали, он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уколовшего наркотиками школьницу в Москве арестовали до 4 октября
укол наркотики школьница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru