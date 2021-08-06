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Салихова пригласила бывшего спортивного директора «Спартака» Попова на полиграф

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:19
Спорт
Салихова пригласила бывшего спортивного директора «Спартака» Попова на полиграф
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander / spartak.com

Москва, 6 августа. Жена президента московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова пригласила бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова пройти полиграф.

Специалист, который официально ушел в отставку 5 августа, обвиняет девушку в том, что та хотела всеми способами избавиться от правого защитника московского клуба Виктора Мозеса. Салихова, в свою очередь, позвала Попова пройти полиграф, что проверить, кто врет.

«Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет», — заявила Салихова в своем телеграм-канале.

Московский «Спартак» начал квалификацию третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с поражения от португальской «Бенфики» со счетом 0:2 на своем поле. Главный тренер «орлов» Жорже Жезуш на послематчевой пресс-конференции обвинил красно-белых в том, что те играли в гандбол в своей штрафной. Сербский арбитр встречи Срджан Йованович не увидел несколько нарушений правил в штрафной Александра Максименко.

Ответная игра между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа. Стартовый свисток на поле «Эштадиу да Луж» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Подопечным Руя Витории нужно выигрывать, минимум, с разницей в три гола, чтобы пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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