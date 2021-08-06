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Прокуратура начала проверку по факту травмирования поездом ребенка под Вологдой

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:27
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту травмирования поездом ребенка под Вологдой
Транспортная прокуратура по СЗФО

Вологда, 6 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования поездом несовершеннолетнего в Вологодской области.

По предварительным данным, 14-лений подросток был сбит грузовым поездом около станции Сухона Сокольского района на нерегулируемом пешеходном переходе через железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, пишет ФАН.

Мальчика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на месте происшествия, даст оценку действиям должностных лиц, при наличии оснований примет меры, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

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ребенок поезд вологодская область
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