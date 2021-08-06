Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:50
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
Все новости

Вице-премьер Борисов отметил потенциал военного инновационного технополиса «ЭРА»
Технологии
Вице-премьер Борисов отметил потенциал военного инновационного технополиса «ЭРА»
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Анапа, 6 августа. Опытное производство инновационного технополиса «ЭРА» обладает высоким потенциалом, отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выездного заседания Совета технополиса в Анапе.

На сегодняшний день можно заметить, как качественно вырос функционал созданного дизайн-центра. Это то, что нужно поддерживать и ставить реальные научные и производственные задачи, отметил Борисов.

Он обратил внимание на стремительное развитие технополиса, что требует совместной скоординированной деятельности образовательных и научных учреждений, а также промышленных компаний и подразделений Министерства обороны России.

Специалисты продолжают формировать программу научной деятельности технополиса и разрабатывать законодательную базу.

Кроме этого, премьер-министр заявил, что федеральный закон «О Военном инновационном технополисе «ЭРА» позволит оказывать господдержку участникам программы. Это поспособствует созданию упорядоченной и сбалансированной системы.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Вице-премьер Борисов отметил потенциал военного инновационного технополиса «ЭРА»
борисов технополис эра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru