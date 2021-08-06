Вице-премьер Борисов отметил потенциал военного инновационного технополиса «ЭРА»

Анапа, 6 августа. Опытное производство инновационного технополиса «ЭРА» обладает высоким потенциалом, отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выездного заседания Совета технополиса в Анапе.

На сегодняшний день можно заметить, как качественно вырос функционал созданного дизайн-центра. Это то, что нужно поддерживать и ставить реальные научные и производственные задачи, отметил Борисов.

Он обратил внимание на стремительное развитие технополиса, что требует совместной скоординированной деятельности образовательных и научных учреждений, а также промышленных компаний и подразделений Министерства обороны России.

Специалисты продолжают формировать программу научной деятельности технополиса и разрабатывать законодательную базу.

Кроме этого, премьер-министр заявил, что федеральный закон «О Военном инновационном технополисе «ЭРА» позволит оказывать господдержку участникам программы. Это поспособствует созданию упорядоченной и сбалансированной системы.