Вице-премьер Борисов ознакомился с робоплатформой «Маркер» в технополисе «ЭРА»

Анапа, 6 августа. Вице-премьер России Юрий Борисов ознакомился с инновационными разработками технополиса «ЭРА».

Участникам заседания Совета технополиса продемонстрировали автономную роботизированную платформу «Маркер», а также представили проект «Тактик-А» от Росатома и ГосНИИАС. Конструкторы в новинке отрабатывают технологию поддержки и принятия решений в боевых условиях.

Борисов совместно с замглавы Минобороны России Павлом Поповым побывал на выставке достижений технополиса. Посетители смогли ознакомиться с такими экспонатами, как макет комплекса распознавания и обнаружения ВВСТ «Око», шлем с интеграцией дополненной реальности, различными роботизированными установками.

В США ранее обеспокоились созданием в России реактивной системы залпового огня под управлением искусственного интеллекта. Ударная мощь подобной боевой машины может быть серьезной, уверены эксперты.