Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:50
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
Все новости

Вице-премьер Борисов ознакомился с робоплатформой «Маркер» в технополисе «ЭРА»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:31
Технологии
Вице-премьер Борисов ознакомился с робоплатформой «Маркер» в технополисе «ЭРА»
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Анапа, 6 августа. Вице-премьер России Юрий Борисов ознакомился с инновационными разработками технополиса «ЭРА».

Участникам заседания Совета технополиса продемонстрировали автономную роботизированную платформу «Маркер», а также представили проект «Тактик-А» от Росатома и ГосНИИАС. Конструкторы в новинке отрабатывают технологию поддержки и принятия решений в боевых условиях.

Борисов совместно с замглавы Минобороны России Павлом Поповым побывал на выставке достижений технополиса. Посетители смогли ознакомиться с такими экспонатами, как макет комплекса распознавания и обнаружения ВВСТ «Око», шлем с интеграцией дополненной реальности, различными роботизированными установками.

В США ранее обеспокоились созданием в России реактивной системы залпового огня под управлением искусственного интеллекта. Ударная мощь подобной боевой машины может быть серьезной, уверены эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Вице-премьер Борисов ознакомился с робоплатформой «Маркер» в технополисе «ЭРА»
борисов эра маркер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru