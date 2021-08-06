Губерниев назвал "жухалами" дисквалифицировавших ходока Мизинова судей

Токио, 6 августа. Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему дисквалификации российского ходока Василия Мизинова в Токио.

Россиянин получил три предупреждения, после чего судьи вынесли четвертое и последнее замечание. Мизинов завершил свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио за семь километров до финиша. Шоумен Дмитрий Губерниев не очень понимает, почему российскому спортсмену не дали возможность завершить заход.

«В этой фотографии прекрасно все! Все бегут ходоки , кроме нашего! Посмотрите на фазу полета! Это запрещено!!! Но дисквалифицировали Васю Мизинова. Обидно!!! Он готовился всех ушатать, это было видно! Готов был прекрасно, аж звенел!!! Но судьи не дали!!! Жухалы!!!» — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Сборная России по итогам 12 дней соревнований в Токио занимает пятое место в неофициальном командном зачете. В активе атлетов, выступающих в Японии под флагом Олимпийского комитета России, 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали.

Ранее боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр. Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке без шансов проиграл представителю Кубы Хулио ла Крусу со счетом 0:5.