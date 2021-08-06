Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:50
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
Все новости

Губерниев назвал "жухалами" дисквалифицировавших ходока Мизинова судей
Спорт
Губерниев назвал "жухалами" дисквалифицировавших ходока Мизинова судей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Токио, 6 августа. Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему дисквалификации российского ходока Василия Мизинова в Токио.

Россиянин получил три предупреждения, после чего судьи вынесли четвертое и последнее замечание. Мизинов завершил свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио за семь километров до финиша. Шоумен Дмитрий Губерниев не очень понимает, почему российскому спортсмену не дали возможность завершить заход.

«В этой фотографии прекрасно все! Все бегут ходоки , кроме нашего! Посмотрите на фазу полета! Это запрещено!!! Но дисквалифицировали Васю Мизинова. Обидно!!! Он готовился всех ушатать, это было видно! Готов был прекрасно, аж звенел!!! Но судьи не дали!!! Жухалы!!!» — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Сборная России по итогам 12 дней соревнований в Токио занимает пятое место в неофициальном командном зачете. В активе атлетов, выступающих в Японии под флагом Олимпийского комитета России, 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые медали.

Ранее боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр. Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке без шансов проиграл представителю Кубы Хулио ла Крусу со счетом 0:5.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Губерниев назвал "жухалами" дисквалифицировавших ходока Мизинова судей
губерниев олимпиада сборная россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru