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Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ответил анекдотом об одесском фонтане на слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма. Президенты Украины сменяются, а Крым всегда был, есть и будет российским, отметил он.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборной площади о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» — На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом», — заявил Шойгу.

Реакция от украинской стороны не заставила себя ждать. Так, депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Шойгу только в России имеет статус министра, но не на Украине. Кроме того, он назвал себя одесситом и объявил, что Украина «вернет контроль над Крымом», а также пригрозил заочному визави «одесской тюрьмой».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к украинскому политику, бывшему депутату Верховной рады Алексею Журавко. Он предупредил: если киевские власти и дальше продолжат проводить антиукраинскую политику, то часть Украины скоро начнет проситься в Россию.

«Я со словами Сергея Шойгу абсолютно согласен. Анекдот просто прекрасный. Крым — это русская территория. В том, что произошло в 2014 году виновно правительство Украины. Мы еще посмотрим, что будет дальше с остальной частью Украины, что от нее в конечном итоге останется. Благодаря таким политикам, как Гончаренко, в Россию скоро уйдут Одесса, Херсон, Николаев… И так по самый Киев», — сказал собеседник ФАН.

Далее политик добавил, что киевские власти делают все, чтобы окончательно развалить Украину.

«Когда на Украине пройдет свой Гаагский трибунал, в тюрьме будут сидеть Гончаренко, Порошенко и другие, если, конечно, не сбегут из страны. Эти люди предали свое государство. Придет время, за содеянное ответит и нынешний глава Украины Владимир Зеленский. Жаль только украинский народ и страну, поскольку такие политики ее скоро полностью развалят. Если киевские власти не понимают одесских, то пусть обратятся к специальному доктору», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее в интервью одному из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». По его словам, никто не будет любить полуостров так, как украинцы.

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Все новости / Украина / Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
украина шойгу крым верховная рада
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