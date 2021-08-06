Политолог Матвейчев предрек провал провокации США и ОБСЕ на выборах в Госдуму

Москва, 6 августа. Затеянная Белым домом и ОБСЕ провокация на грядущих выборах в Госдуму с треском провалится, уверен политолог и экс-советник Администрации президента России Олег Матвейчев.

США не скрывают намерений создать в глазах международного сообщества иллюзии нелегитимности грядущих выборов в Государственную думу, отметил Мотвейчев в беседе с Общественной Службой Новостей. Вашингтон уже попытался пригрозить Москве, что будет с особой тщательностью следить за выборами после отказа наблюдателей ОБСЕ от участия. Причина очень проста, считает Матвейчев, — члены Бюро по демократическим институтам и правам человека просто боятся ничего не найти.

«Они каждые выборы разыгрывают карту нелегитимности <...> Вечно у нас какие-то проблемы, все неправильно. Наблюдатели стоят, камеры стоят на каждом участке. При этом наблюдателей у нас в 10 раз больше, чем в той же Америке. Мы ОБСЕ приглашали — приезжайте, смотрите, делайте что хотите на выборах. Но не поехали они по той причине, что если приедут — надо что-то найти. А найти ничего не получится и останутся в дураках», — поставил эксперт крест на планах США и ОБСЕ.

ОБСЕ и ПА ОБСЕ отвергли приглашение России выслать в общей сумме 60 наблюдателей на выборы в Госдуму. Как отметили еврочиновники, для них неприемлем сам факт выставления ограничений на число делегатов. Официальная Москва напоминает, что введенный лимит на число международных представителей основывается на соблюдении норм эпидемиологической безопасности.

Избирательный процесс в России организован с соблюдением высочайших стандартов прозрачности и безопасности, неоднократно подчеркивалось в ЦИК. Система видеонаблюдения охватит 96% участков, а видеокамеры будут работать минимум 72 часа. Парламентские выборы пройдут с 17 по 19 сентября.