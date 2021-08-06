Новый закон о технополисе «Эра» позволит государству поддержать его участников

Анапа, 6 августа. Федеральный закон о военном инновационном технополисе «ЭРА» позволит оказывать государственную поддержку участникам проекта, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, новый ФЗ позволит обеспечить эффективную господдержку предприятий – резидентов «Эры» и создать целостную, упорядоченную и сбалансированную систему законодательства в области осуществления деятельности на территории данного комплекса. Об этом чиновник сообщил в ходе заседания совета технополиса, находясь с рабочей поездкой в Анапе.

Кроме того, участники совета отметили, что принятие федерального закона позволит государству поддержать юридические лица, являющиеся участниками технополиса, которые займутся научно-технической и инновационной деятельностью. Также ФЗ откроет беспрепятственный доступ на комфортных финансовых условиях к объектам научной и инновационной инфраструктуры, а также к результатам научной и научно-технической деятельности, которые достигались с привлечением бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что более 500 ученых-срочников после службы продолжили работу в институтах МО РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что конкурс в научную роту достигает 25 человек на место. Также Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов, передает «Царьград».