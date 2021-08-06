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Труппа Владимирского драмтеатра начинает сезон под открытым небом
Общество
Труппа Владимирского драмтеатра начинает сезон под открытым небом
wikipedia.org  /  Missis87 / CC BY-SA 4.0

Владимир, 6 августа. Владимирский областной академический театр драмы начинает очередной сезон под открытым небом.

Главную сцену, которая серьезно пострадала от пожара, ждет капитальный ремонт. В этот момент актерская труппа театра активно выступает на других площадках. В прошлом году сезон под открытым небом прошел в Суздале, а в этом — в Камешковском районе на базе эко-отеля «Велес».

Этот театральный сезон станет 173-м для культурного учреждения. Он стартует 13-го августа с постановки «Жизнь прекрасна». Далее под открытым небом пройдут спектакли «Желанная» и «Праздник был», сообщают «Владимирские ведомости».

Ранее стало известно, что жители и гости Подмосковья смогут посмотреть российские и зарубежные кинокартины под открытым небом. Сеансы будут осуществляться в парках области.

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