Труппа Владимирского драмтеатра начинает сезон под открытым небом

Владимир, 6 августа. Владимирский областной академический театр драмы начинает очередной сезон под открытым небом.

Главную сцену, которая серьезно пострадала от пожара, ждет капитальный ремонт. В этот момент актерская труппа театра активно выступает на других площадках. В прошлом году сезон под открытым небом прошел в Суздале, а в этом — в Камешковском районе на базе эко-отеля «Велес».

Этот театральный сезон станет 173-м для культурного учреждения. Он стартует 13-го августа с постановки «Жизнь прекрасна». Далее под открытым небом пройдут спектакли «Желанная» и «Праздник был», сообщают «Владимирские ведомости».

Ранее стало известно, что жители и гости Подмосковья смогут посмотреть российские и зарубежные кинокартины под открытым небом. Сеансы будут осуществляться в парках области.