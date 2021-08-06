Архитектура сделанных в России процессоров идеально подошла к сетям 5G

Министерство цифрового развития РФ усиливает протекционистские меры в телекоммуникационной отрасли. Установка базовых станций LTE зарубежного производства будет ограничена для российских операторов связи уже с 2023 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Почему Минцифры считает, что базовые станции мобильной связи в России должны быть построены с использованием отечественной элементной базы? Об этом — в материале ФАН.

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4G будет российскими

Стандарт LTE, базовые станции которого в Минцифре хотят перевести на российскую элементную базу, также известен под условным названием 4G, поскольку относится к четвертому поколению сотовых сетей. В России этот стандарт являются доминирующим в мобильных сетях — его используют не только операторы «большой тройки», но и мелкие провайдеры услуг сотовой связи.

«Фактически, с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции», — заявил Шадаев, комментируя инициативу министерства.

По словам руководителя Минцифры, такие радикальные намерения имеют под собой твердую почву: ведомство уже провело предварительные переговоры с основными производителями базовых станций. Причем с двумя из них удалось договориться о локализации производства в России и передаче прав и лицензий российским партнерам для производства современных базовых станций связи стандарта LTE и обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

В целом, такой подход понятен: несмотря на то, что LTE сегодня является самым массовым стандартом, в этом году он отметит 13-летие. В мире первая сеть этого стандарта была запущена в Стокгольме и Осло еще в 2009 году. В Россию LTE пришел тремя годами позже — первая сеть 4G заработала в Москве летом 2012 года. Поэтому в запрете на использование иностранного оборудования в базовых станциях нет особой опасности — большая часть сети уже построена, поэтому речь идет о постепенной, но постоянной замене старых станций с иностранными комплектующими на новые, российские.

«Это позволит существенным образом снизить зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски, использовать возможности производства, которые создаются в части микроэлектроники, компонентной базы, чтобы мы наполняли компонентами базовые станции, которые будут ставиться на сети связи», — отметил министр.

По словам Шадаева, производить такое оборудование в России готовы Ростех, АФК «Система» и USM Group, а в его использовании заинтересованы все крупные операторы мобильной связи.

Однако более интересное заявление прозвучало в части сетей следующего поколения — 5G. Как уточнил руководитель Минцифры, у Ростеха существует большая программа по производству 5G-оборудования, которое представляет собой передний край сегодняшних телекоммуникационных технологий.

sk.ru / Фонд Сколково

Построим свой 4G — сможем и 5G

За комментарием по этой насущной теме ФАН обратился к Константину Трушкину — директору по маркетингу компании-производителя отечественных микропроцессоров «Эльбрус».

«Для сетей 5G в России уже создан хороший задел по компонентной базе. Это специализированные процессоры цифровой обработки сигналов от российских производителей. Такие процессоры могут взять на себя первичную обработку сигналов», — объяснил эксперт.

По словам Трушкина, идеология сетей 5G построена с учетом обработки сигнала в специализированных центрах обработки данных, без которых уже практически невозможно поддерживать работоспособность сетей в этом сложном диапазоне. И тут как раз могут пригодиться перспективные российские разработки.

Универсальные процессоры «Эльбрус», в частности новый российский серверный процессор «Эльбрус-16», обеспечивают до 30 Гбайт/с полосы ввода-вывода и до 1,5 терафлопс одинарной точности, чего вполне хватает для сетей поколения 5G.

«Архитектура новых российских процессоров идеально подходит для массивных вычислений и цифровой обработки сигналов. Мы проводили эксперименты и установили, что в реальных задачах при обработке радиолокационной информации архитектурная производительность «Эльбруса» не уступает специализированным процессорам западного производства, например серии 6678 фирмы Texas Instruments. Полагаем, что и в сетях 5G можно получить интересные результаты», — добавил эксперт.

По мнению Константина Трушкина, задекларированный правительством быстрый переход на отечественную элементную базу в телекоммуникационной отрасли можно только приветствовать. Отрасль связи не только всегда выступала крупным и надежным заказчиком микроэлектроники, но и важна для обеспечения безопасности государства и экономики, одновременно являясь точкой роста и источником инноваций. А засилье иностранного оборудования всегда было источником рисков и причиной отставания собственной производящей промышленности России.

Поэтому скорейший переход российских сетей мобильной связи на отечественное оборудование может дать необходимый импульс развития для всей отрасли производства микроэлектроники в России.