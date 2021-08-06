Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:49
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
16:39
Спорт
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады
16:38
Наука
Более 30 инновационных проектов были представлены на конференции в технополисе «ЭРА»
Все новости

Действие льготной ипотеки могут распространить в России на частные дома

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:47
Экономика
Действие льготной ипотеки могут распространить в России на частные дома
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 августа. Обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для приобретения или строительства частных жилых домов поручил президент России Владимир Путин.

Выполнить поручение Правительству РФ и Центробанку необходимо до 1 декабря. Возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для строительства объектов ИЖС необходимо реализовать с учетом поручений, данных ранее.

«... предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — следует из документа.

Ответственные за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России ранее назвал, в каких регионах страны доступна самая дешевая ипотека. На первом месте — Магаданская область.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Действие льготной ипотеки могут распространить в России на частные дома
путин частные дома льготная импотека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru