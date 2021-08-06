Действие льготной ипотеки могут распространить в России на частные дома

Москва, 6 августа. Обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для приобретения или строительства частных жилых домов поручил президент России Владимир Путин.

Выполнить поручение Правительству РФ и Центробанку необходимо до 1 декабря. Возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для строительства объектов ИЖС необходимо реализовать с учетом поручений, данных ранее.

«... предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — следует из документа.

Ответственные за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России ранее назвал, в каких регионах страны доступна самая дешевая ипотека. На первом месте — Магаданская область.