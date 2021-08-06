МакSим исцелили препаратом, от которого умер поп-идол Майкл Джексон

Москва, 6 августа. Популярную российскую певицу МакSим (Марина Максимова) спасли с помощью лекарства, которое много лет назад стало причиной смерти американского поп-певца Майкла Джексона.

Некоторое время назад исполнительница пришла в себя после длительного нахождения в состоянии искусственной комы. Максимова уже успела поговорить с родными по видеосвязи и даже попросить привезти ей мороженое. Известно, что артистка постепенно начинает восстанавливаться от перенесенной болезни.

«Никаких последствий для пациента от препаратов быть не может, осложнения развиваются разве что от самой болезни <...> В больнице № 52, где лечат артистку, используют пропофол. Это тоже довольно безопасное средство», — сообщил врач-анестезиолог Лев Николаев в интервью kp.ru.

Медики отмечают, что главное, при использовании лекарства правильно назначить его дозировку. Известно, что именно этот препарат в свое время использовал культовый исполнитель, чтобы нормализовать сон.

«Главное — не превысить дозу, по данным официальных источников, Джексон умер именно от передозировки», — подчеркнул специалист в области неврологии, заведующий лабораторией физиологии спорта и реабилитации НИИ спорта РГУФК Виктор Косс.

Ранее пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что ее подопечная находится в боевом расположении духа и уже настроилась на выписку. Однако о полном выздоровлении пока говорить рано.