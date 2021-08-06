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Пьеха объяснил, почему продал купленный для семилетнего сына дом
Шоу-бизнес
Пьеха объяснил, почему продал купленный для семилетнего сына дом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 6 августа. Популярный российский исполнитель Стас Пьеха стал новым гостем YouTube-шоу «Алена, блин». Артист во время беседы с Аленой Жигаловой признался, что продал дом своего сына.

Несколько лет назад артист купил в Московской области коттедж для своей жены и сына, чтобы они смогли переехать туда из Пушкина. Однако переезд так и не состоялся, а пара вскоре развелась. Несмотря на это, артист продолжает содержать ребенка и его маму, всячески решая их вопросы. В интервью артист рассказал, что дом, пустовавший долгое время, ему пришлось продать.

«Я покупал ей (Наталии Горчаковой, бывшей жене артиста. — Прим. авт.) дом в свое время. Ну, мы думали, что вместе там будем… Потом в какой-то момент они в этот дом так и не заехали, прошло уже пять с лишним лет», — поделился музыкант.

Обратившие внимание на отсутствие постояльцев соседи предложили свою помощь. Они решили выкупить дом артиста, чтобы расширить свои владения, плюс им не хотелось жить рядом с незнакомыми людьми.

«Мы с бывшей женой переговорили и решили, что мы его продадим, а деньги, которые получим, я отдам ей, и она купит себе жилье в Пушкине», — рассказал Стас Пьеха.

Сам Пьеха в некоторых вопросах хранит обиду на своих родителей. Говоря об отце, он уверен, что может дать больше семилетнему Пете, чем когда-то давал ему отец, сообщает «Вечерняя Москва». А на мать, советскую артистку Илону Броневицкую, он в обиде за то, что она когда-то заставила его выучиться парикмахерскому искусству.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пьеха объяснил, почему продал купленный для семилетнего сына дом
семья пьеха дом Алена, блин!
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