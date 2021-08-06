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Россиянам назвали важные факты о растительных антибиотиках
Общество
Россиянам назвали важные факты о растительных антибиотиках
wikipedia.org  /  Vprtt / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 августа. Некоторые лекарственные растения могут поспособствовать лечению инфекций, поэтому они использовались еще нашими предками.

Многие травы по сей день используются в медицине, а также в производстве антибиотиков. Однако стоит помнить, что их влияние на организм человека до конца не изучено. К примеру, чеснок и алоэ вера можно применять при ожогах и инфекциях дыхательных путей. Они облегчают симптомы, сообщает Pravda.Ru.

Масло орегано используют для борьбы с грибками, так как оно помогает против многих бактерий. А пробиотики полезны для уменьшения числа вредных бактерий в кишечнике. Ученые доказали, что регулярное употребление пробиотиков способствует укреплению иммунитета.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно употреблять грибы при здоровом питании. Она подчеркнула их пользу для организма.

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здоровье антибиотики лекарственные растения
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