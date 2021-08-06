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Джеймс Ганн вернется в DC Films для работы над другими проектами
Общество
Джеймс Ганн вернется в DC Films для работы над другими проектами
Global Look Press  /  Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 6 августа. Голливудский режиссер Джеймс Ганн продолжить сотрудничать со студией DC Films после успешного старта в кинопрокате его блокбастера «Отряд самоубийц — 2: Миссия Навылет».

Соответствующую новость в интервью зарубежному изданию The Hollywood Reporter рассказал руководитель компании Уолтер Хамада. Он уточнил, что Джеймс Ганн вернется для работы над другими кинокартинами.

«У нас запланированы другие проекты», — заявил глава DC Films, отказавшись, при этом, уточнять, в каких конкретно проектах задействован кинематографист.

Ранее Джеймс Ганн назвал свое новое творение лучшим кинокомиксом всех времен. Он уточнил, что основал свой фильм на его любимом графическом романе о приключениях отряда суперзлодеев.

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