Джеймс Ганн вернется в DC Films для работы над другими проектами

Лос-Анджелес, 6 августа. Голливудский режиссер Джеймс Ганн продолжить сотрудничать со студией DC Films после успешного старта в кинопрокате его блокбастера «Отряд самоубийц — 2: Миссия Навылет».

Соответствующую новость в интервью зарубежному изданию The Hollywood Reporter рассказал руководитель компании Уолтер Хамада. Он уточнил, что Джеймс Ганн вернется для работы над другими кинокартинами.

«У нас запланированы другие проекты», — заявил глава DC Films, отказавшись, при этом, уточнять, в каких конкретно проектах задействован кинематографист.

Ранее Джеймс Ганн назвал свое новое творение лучшим кинокомиксом всех времен. Он уточнил, что основал свой фильм на его любимом графическом романе о приключениях отряда суперзлодеев.