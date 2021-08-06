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Пациенты «красной зоны» в Саратове рассказали, почему не привились от COVID-19

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:36
Общество
Пациенты «красной зоны» в Саратове рассказали, почему не привились от COVID-19
Невские Новости  /  Анна Карпова

Саратов, 6 августа. Региональный министр здравоохранения Олег Костин посетил с визитом коронавирусный госпиталь на улице Рабочей. Чиновник заглянул к пациентам в состоянии разной степени тяжести, в том числе и побывав в так называемой «красной зоне». 

Костин спрашивал больных, почему они не сделали прививку от коронавируса заранее. Большинство отвечали, что хотели ее сделать, но все время откладывали поход в пункт вакцинации. Несколько женщин выразили сожаление, что не «сообразили» вакцинироваться раньше, как минимум, избежав тем самым сложного течения болезни.  

«На самом деле практически все больные жалеют, что не сделали прививку заранее. Особенно это касается сложных пациентов. Причины у всех стандартные: дела, хлопоты, некогда. Хотя вакцинация отнимет всего час, максимум два вашего времени. Чтобы не жалеть потом, лучше сходить на пункт вакцинации сейчас», — рассказала корреспонденту ФАН медсестра коронавирусного госпиталя Татьяна Т. 

Ранее в Саратове угарным газом отравилась семья из трех человек. В числе пострадавших оказался двухлетний ребенок. 

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саратов коронавирус вакцинация против COVID-19
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