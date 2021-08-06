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Японец с ножом устроил резню среди пассажиров поезда в Токио

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:06
Происшествия
Японец с ножом устроил резню среди пассажиров поезда в Токио
pixabay.com

Токио, 6 августа. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров поезда в японской столице, а после скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает телеканал NHK, все произошло в токийском районе Сэтагая на железнодорожной ветке «Одакю». Очевидцы утверждают, что пассажир поезда вдруг начал беспорядочно размахивать ножом, а после покинул состав на одной из остановок.

В результате происшествия ранения получили четыре человека. Они находятся в сознании. Полиция начала преследование мужчины.

Ранее житель Новосибирска напал с ножом на пожилого пассажира одного из городских автобусов.

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япония нападение токио
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