Японец с ножом устроил резню среди пассажиров поезда в Токио

Токио, 6 августа. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров поезда в японской столице, а после скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает телеканал NHK, все произошло в токийском районе Сэтагая на железнодорожной ветке «Одакю». Очевидцы утверждают, что пассажир поезда вдруг начал беспорядочно размахивать ножом, а после покинул состав на одной из остановок.

В результате происшествия ранения получили четыре человека. Они находятся в сознании. Полиция начала преследование мужчины.

Ранее житель Новосибирска напал с ножом на пожилого пассажира одного из городских автобусов.