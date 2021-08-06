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Банк России рассмотрит предложение о запрете инвестирования заемных средств
Экономика
Банк России рассмотрит предложение о запрете инвестирования заемных средств
pxhere.com

Москва, 6 августа. Российский регулятор будет рассматривать возможность создания дополнительных издержек, чтобы защитить доверчивых граждан от мошенников.

К Банку России обратились из Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Специалисты фонда сообщают, что порядка 30% всех инвестиций в пирамиды приходится на кредиты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты предлагают провести общественную кампанию, которая бы предостерегала граждан о недопустимости инвестирования средств из потребительских кредитов. Кроме этого, Центробанку предложили ввести ответственность для вкладчиков пирамид. Российский регулятор будет рассматривать возможности противодействия мошенникам.

Множество граждан России, Казахстана и ряда других стран оказались обмануты финансовой пирамидой Finiko. Правоохранительные органы ранее задержали ее организатора Кирилла Доронина.

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