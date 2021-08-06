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Хирурги из Волгоградской области спасли женщину с пересаженной почкой

  /   Обновлено: 06 августа 2021 15:51
Общество
Хирурги из Волгоградской области спасли женщину с пересаженной почкой
пресс-служба телеканала ТВ-3

Волжск, 6 августа. Уникальную операцию успешно провели врачи филиала Центра трансплантологии им. В.И. Шумакова в Волжске, тем самым сохранив пациенте пересаженную почку.

На стол к хирургам попала пациентка из Казани, которой требовалась сложная операция. Опасность состояла в том, что она могла потерять трансплантированную почку. Однако врачи филиала Центра трансплантологии им. В.И. Шумакова применили специальную малоинвазивную технику, сообщает «Волгоградская правда».

Благодаря профессионализму медиков, женщине не только сохранили орган, но и существенно сократили срок реабилитации. Уже через три дня пациентку выписали, она пошла на поправку.

Ранее подвиг совершили медики из Сергиево-Посадской районной больницы. Они спасли пациентку с COVID-19 и поражением всех вен левой ноги.

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