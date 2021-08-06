Путин поручил кабмину увеличить численность населения в России к 2024 году

Москва, 6 августа. Президент России Владимир Путин поручил изменить показатели Единого плана по достижению национальных целей и выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года.

По словам главы государства, Правительство России должно обеспечить прирост численности населения. Выйти на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года, а также достичь показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года, сообщается в документе.

Также президент РФ Владимир Путин поручил кабмину мониторить доходы малообеспеченных россиян. Доклад об этом должен быть представлен к 1 ноября.