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Инфантильность современных детей связали с влиянием интернета

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:12
Общество
Инфантильность современных детей связали с влиянием интернета
pxhere.com

Санкт-Петербург, 6 августа. Современные дети часто характеризуются как инфантильные. Определенную роль в этом играет влияние социальных сетей и общества потребления, считают эксперты.

Культура, распространяемая современными социальными сетями, приводит к инфантилизации поколения детей. Такое мнение на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», выразил соучредитель Центра Благородного Воспитания Рустам Караханов.

«Я наблюдаю за социальными сетями и тем, что популярно, и вижу культуру там — ты живешь одним днем, думай только о себе, нужно получать удовольствие от жизни. И так формируется ощущение, что не нужно развивать себя и все будет гладко», — объяснил он.

В свою очередь главный режиссер творческого объединения «ЛДМ — малая сцена» Анна Папушева видит проблему в культуре общества потребления. Она утверждает, что инфантильность – это следствие издержек общества, где главенствующую роль занимает человек, который хочет только получать. Детей нужно учить делиться и отдавать, считает она.

Взаимодействию с детьми нужно уделять больше времени, подчеркивают эксперты. Для этого следует хотя бы ненадолго отказаться от использования смартфонов и найти общие интересы с ребенком.

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