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В «Векторе» заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:06
Общество
В «Векторе» заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19
pixabay.com

Екатеринбург, 6 августа. Убедительных доказательств искусственного происхождения COVID-19 на текущий момент не предоставлено, заявил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Специалист со ссылкой на историю инфекционных заболеваний объяснил, что все указывает на наличие естественного источника коронавируса, который мог попасть в человеческую популяцию. По словам Семенова, первичным резервуаром выступили летучие мыши.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее прокомментировал версию американских конгрессменов-республиканцев о создании COVID-19 в китайской лаборатории. По его мнению, их доклад можно считать «ненаучной фантастикой».

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происхождение вектор коронавирус
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