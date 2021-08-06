В «Векторе» заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Екатеринбург, 6 августа. Убедительных доказательств искусственного происхождения COVID-19 на текущий момент не предоставлено, заявил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Специалист со ссылкой на историю инфекционных заболеваний объяснил, что все указывает на наличие естественного источника коронавируса, который мог попасть в человеческую популяцию. По словам Семенова, первичным резервуаром выступили летучие мыши.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее прокомментировал версию американских конгрессменов-республиканцев о создании COVID-19 в китайской лаборатории. По его мнению, их доклад можно считать «ненаучной фантастикой».