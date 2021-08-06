Качество воды в Ленинградской и Пензенской областях вызвало вопросы Генпрокуратуры

Генпрокуратура РФ провела проверку по обращениям граждан о качестве питьевой воды. Мероприятия провели после обращений жителей Пензенской и Ленинградской областей. Люди пожаловались на ее ненадлежащее качество.

«С 2016 года прокуратура Пензенской области последовательно принимала меры по исправлению ситуации, связанной с подачей населению города Кузнецка воды ненадлежащего качества. Так, о том, что на отдельных водозаборах содержание уровня железа в питьевой воде более чем в десять раз превышает допустимые нормы, был неоднократно информирован губернатор региона. Кроме того, прокуратура обращалась в суд с требованием обязать администрацию города организовать надлежащее водоснабжение», — рассказали ФАН в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве пояснили, что в 2018 году ввели в эксплуатацию первую станцию на водозаборе «Южный». Таким образом качественную воду получили почти 48 тысяч человек. Сроки же выполнения работ по строительству второй станции ООО «УСП Компьюлинк» нарушало неоднократно, и по настоянию прокуратуры администрация обратилась в Арбитражный суд области с иском о расторжении договора концессии. Иск удовлетворили. Сейчас строительством второй станции обезжелезивания занимается другая компания — ООО «Аквафор Трейдинг». До 31 августа этого года ее планируют ввести в эксплуатацию.

Как отметили в Генпрокуратуре, пока, несмотря на проводимую работу, в городе вода все еще не соответствует санитарным требованиям.

«Городской прокурор возбудил в отношении должностного лица МУП «Водоканал» дело об административном правонарушении по ст. 6. 5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде)», — добавили в Генпрокуратуре.

Ситуация поставлена на особый контроль ведомства.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленобласти

Прокуроры в Ленинградской области также отработали обращение жительницы д. Староселье Выборгского района. Она сообщила о ненадлежащем качестве питьевой воды.

«В населенный пункт вода поступает из скважины, обслуживаемой ГУП «Водоканал Ленинградской области». Перебои поставки в деревню, где живут 79 граждан, в начале июня 2021 года были обусловлены погодными условиями и увеличением водозабора собственниками дачных участков», — рассказали специалисты Генпрокуратуры.

При этом два месяца назад насос на станции поменяли на более мощный. Права граждан восстановили, и вода теперь поступает в необходимых объемах. Однако вопрос с контроля Генпрокуратуры России пока не снят.

Ранее ФАН писал, что женщина, которую подозревают в нападении на заместителя прокурора Выборгского района Ленобласти, отправлена под домашний арест по решению суда.