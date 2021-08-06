Путин поручил запустить до 1 января программу модернизации транспорта в регионах

Москва, 6 августа. Президент РФ Владимир Путин отдал поручение запустить до начала следующего года комплексную программу модернизации общественного транспорта в российских регионах.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину не позднее 1 января 2022 года утвердить и начать реализацию единой российской программы модернизации пассажирского транспорта общего пользования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Наряду с этим в России также планируют заняться развитием автоматизированного автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта. На этот проект будет выделено 839 млрд рублей.